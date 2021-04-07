الصفحة الدولية

الجيش الصيني: الولايات المتحدة توجه رسالة خاطئة وتضر استقرار المنطقة


اتهم الجيش الصيني الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات "توجه رسالة خاطئة وأضرت الاستقرار في المنطقة"، وذلك بعد مرور مدمرة أمريكية عبر مضيق تايوان.

وقالت القيادة الشرقية للقوات المسلحة الصينية، في بيان، إن جيش البلاد تابع تحركات المدمرة الأمريكية "USS John McCain" خلال مرورها عبر مضيق تايوان.

وشدد البيان على أن "الصين تعارض بشدة إجراءات الولايات المتحدة، التي تثير بالتعمد حالة من التوتر وتنتهك السلام والاستقرار الإقليميين".

واعتبر الجيش الصيني أن تحركات الولايات المتحدة "مثلت رسالة خاطئة وأضرت الاستقرار في المنطقة".

ويأتي هذا التطور وسط توتر متصاعد بين الصين وتايوان المدعومة من قبل الولايات المتحدة والتي تدعي بكين سيادتها عليها، حيث سبق أن أطلق الجيش الصيني، الاثنين، مناورات واسعة بمشاركة حاملات طائرات قرب الجزيرة، كما أرسل اليوم 15 طائرات عسكرية إلى منطقة مراقبة وسائل الدفاع الجوي التايوانية.

وفي هذا السياق قال وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، إن الولايات المتحدة ترى بوضوح "مخاطر احتمال شن الصين هجوما على تايوان"، متعهدا أن تحارب بلاده "حتى آخر يوم" للدفاع عن نفسها.

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الجيش الصيني: الولايات المتحدة توجه رسالة خاطئة وتضر استقرار المنطقة
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