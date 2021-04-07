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عراقجي: جلسة فيينا كانت مثمرة والجولة الثانية ستكون الجمعة


انتهت الجولة الاولى من اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في العاصمة النمساوية فيينا، بالاجماع على مواصلة هذه المفاوضات وعقد لقاءين على مستوى الخبراء.

واعتبر رئيس الوفد الايراني المفاوض نائب وزير الخارجية عباس عراقجي رفع الحظر الاميركي بأنه الخطوة الأولى والأكثر ضرورة لإحياء الاتفاق النووي، وقال ان إيران مستعدة تمامًا لتعليق إجراءاتها التعويضية النووية بمجرد رفع الحظر والتحقق منه ، والعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي وتنفيذه .

وأوضح ان محادثات الخبراء بفيينا ستبحث الإجراءات التقنية المرتبطة برفع العقوبات والإجراءات النووية.

ونوه كبير المفاوضين الإيرانيين ان الاجتماع القادم مع القوى الكبرى سيعقد الجمعة المقبلة، نافيا بشكل قاطع حصول أي اتفاق بشأن وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% مقابل الإفراج عن مليار دولار مجمدة.

وشدد عراقجي، لن نتفاوض إلا بشان الاتفاق النووي ولا بشان ماهو خارج نطاق الاتفاق، موضحا: لن نتفاوض مع اميركا او اية دولة اخرى واذا ما ارادت مجموعة 4 زائد 1 ان تقنع اميركا للالتزام بشروطنا فهذا موضوع لايهمنا.

وقال: لن ناتي الى هنا لاضاعة الوقت واذا ما لمسنا عدم وجود جدية لدى الاطراف الاخرى سننهي المهمة.

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