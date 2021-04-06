ايران: بدأنا مرحلة الاختبار الميكانيكي لأجهزة الطرد المركزي الجديدة المتطورة

كشف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، اليوم الثلاثاء، عن مباشرة طهران مرحلة الاختبار الميكانيكي لأجهزة الطرد المركزي الجديدة المتطورة من طراز "آي أر 9".

وقال كمالوندي في تصريحات صحفية، نقلها التلفزيون الرسمي، "بدأنا مرحلة الاختبار الميكانيكي لأجهزة طرد مركزي جديدة متطورة من نوع "آي أر 9"، لافتا أن "هذه الأجهزة "صنعت داخل البلاد وفق المعايير المعتمدة عالميا".

كما لفت المتحدث الى أن "الرئيس الإيراني حسن روحاني سيشهد قريبا افتتاح 12 مشروعًا في مختلف مجالات الطاقة الذرية".