ضمنهم إسرائيلي.. إيران تعلن اعتقال مجموعة "جواسيس"

اعلنت السلطات الإيرانية ، اليوم الاثنين، اعتقال جاسوس إسرائيلي وعدة جواسيس، على علاقة بأجهزة أمنية خارجية، في محافظة أذربيجان الشرقية شمال البلاد.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن مدير الاستخبارات في محافظة أذربيجان الشرقية، قوله: "ننفي وجود عناصر تكفيرية في المحافظة، لكن تم اعتقال جاسوس إسرائيلي وعدة جواسيس يعملون لصالح أجهزة أمنية أجنبية في المحافظة"

وكان سعيد دهقان، أحد محامي السائح الفرنسي، بنجامين بريير، الذي اعتقل في إيران قبل نحو 10 أشهر، قد أعلن أن موكله يواجه اتهامات "بالتجسس والدعاية ضد النظام".