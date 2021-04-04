لقاح جديد لكورونا عن طريق "الأنف"

أعلن رئيس مركز "غاماليا" الروسي للأوبئة والبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ، عن بداية الاختبارات قبل السريرية للقاح "أنفي" مضاد لفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن غينسبورغ قوله، إن "اللقاح على شكل قطرات للأنف لا يسبب حتى أي آثار جانبية طفيفة"، مبيناً أن "اللقاح للاستخدام الموضعي، و لن يسبب حتى ارتفاع درجة حرارة الجسم".

وأضاف أن "الاختبارات السريرية ستبدأ في نهاية العام الجاري لعقار جديد لعلاج فيروس كورونا أساسه الأجسام المضادة، وسوف يحاول المبتكرون جعل ثمن هذا الدواء زهيدا ليكون في متناول الجميع. وسوف يُعطى للمرضى في المستشفيات والعيادات الطبية".

وأوضح غينسبورغ، أن "هذا العقار سيساعد المرضى المصابين بالحالات الشديدة من فيروس كورونا، التي تنتهي حاليا بوفاتهم، وبهذا سوف ينخفض بصورة حادة معدل الوفيات بهذا المرض".

وأشار إلى انه "في منتصف عام 2022 المقبل سيكون بإمكاننا إجراء المرحلتين الثانية والثالثة من الاختبارات السريرية"، موضحاً أنه "لا يوجد ما يمنع فسيولوجيا تطعيم الأطفال الذين بلغوا الرابعة عشرة من العمر بلقاح (سبوتنيك في)، لذلك يدرس خبراء وزارة الصحة مسألة إضافتهم إلى برنامج التطعيم".

ووفقا لخبير الأوبئة الروسي، فأن "البشرية لن تتغلب على جائحة فيروس كورونا في الخريف المقبل، ولكن في روسيا سيصبح بالإمكان التحكم بانتشارها، بفضل اللقاحات الثلاثة المضادة للفيروس التاجي المستخدمة حاليا في تطعيم المواطنين".