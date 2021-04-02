صحيفة: واشنطن ستشارك باجتماع لأطراف الاتفاق النووي في فيينا الأسبوع القادم

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن مسؤولين أمريكيين كبارا سيشاركون في اجتماع ستعقده الأطراف الموقعة على اتفاق إيران النووي في فيينا الأسبوع القادم.

وذكرت الصحيفة نقلا عن دبلوماسيين أن مشاركة المسؤولين الأمريكيين في الاجتماع سيأتي دون إجراء مشاورات مباشرة بينهم وزملائهم الإيرانيين.

ويأتي ذلك على خلفية إعادة زيادة التوترات حول برنامج إيران النووي، مع بداية عهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن الذي أعلن عن استعداده للعودة إلى الصفقة مقابل عودة طهران إلى كامل التزاماتها بموجبها.

من جانبها، تصر إيران على ضرورة أن تتخذ الولايات المتحدة الخطوة الأولى وترفع العقوبات التي فرضتها على الجمهورية الإسلامية إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.