محامي البيت الابيض: ترامب سيواجه مشكلة حقيقية في دعوى قضائية جديدة

اكد القائم باعمال النائب العام السابق في البيت الأبيض تيل كاتيال ، الخميس، أن ترامب سيواجه دعوى قضائية جديدة في محكمة واشنطن العاصمة تقول إن الرئيس السابق هو المسؤول عن مقتل الضباط الذين تعرضوا للهجوم في مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني الماضي.

ونقلت قناة ( ام أس ان بي سي) في مقابلة عن كاتيال قوله إن ” ترامب أفلت من المحاسبة من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي ، لكن الأمور تزداد سوءًا في الدعوى القضائية ، حيث تتناول مهاجمة هاجم أنصار الرئيس ضباط الشرطة وضربوهم ، وقد توفي أحد الضباط كنتيجة مباشرة للهجوم في ذلك اليوم ، وقتل ضابطان آخران نفسيهما في الأيام التي أعقبت الهجوم”.

واضاف ان ” ترامب حاول إعادة كتابة ما حدث خلال مكالمة مع شبكة فوكس نيوز خلال عطلة نهاية الأسبوع. وزعم ترامب في المكالمة أن أنصاره كانوا يعانقون ويقبلون ضباط الشرطة. وهو يتناقض مع ما شوهد في كل فيديو التقطه المهاجمون وكاميرات المراقبة في مكان الحادث”.

وتابع كاتيال انه ” بعد اقتحام الغوغاء لمبنى الكابيتول لعدة ساعات ، كان لدى ترامب القدرة المستمرة على إصدار بيانات عبر وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية ، لكنه رفض “، كما تقول الدعوى.” ورفض إيصال أي شيء إلى أتباعه قد يثبط الاعتداء والضرب، وبذلك صادق ترامب على سلوك أتباعه وتأكد من استمرار الاعتداءات على الضباط لفترة أطول ، مما أدى إلى تفاقم إصابات المدعين وغيرهم من الضباط في وقت متأخر من بعد الظهر في ذلك اليوم ، دعم سلوك اتباعه ، وقال مرة أخرى إن الانتخابات سُرقت بالتزوير وإعلن الدعم والثناء والحب لأتباعه “.

واشار الى أن ” دونالد ترامب في ورطة خطيرة في الوقت الحالي ، لكن الفرق بين الآن والماضي هو أن الحزب الجمهوري وكبار المسؤولين يدعون إلى المشاكل ويقولون أن هناك ميزة لها “.