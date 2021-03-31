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قطر.. تعليق الخدمات غير الطارئة في المراكز الطبية الخاصة


ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن مجلس الوزراء أمر بتعليق كافة الخدمات الطبية في المنشآت الصحية الخاصة باستثناء خدمات الطوارئ، بدءا من الثاني من أبريل مع زيادة الإصابات بكورونا.

وسجلت قطر يوم الأربعاء 780 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 مقارنة مع معدل يومي أقل من 200 في ديسمبر.

ووسعت وزارة الصحة الثلاثاء حملة التطعيم، حيث خفضت سن مستحقي التطعيم إلى 40 عاما.

وقالت الوزارة إن قطر "شهدت في الأسابيع القليلة الماضية ارتفاعا مستمرا في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19، مما تسبب في إدخال أعداد كبيرة من المرضى للمستشفى ولوحدات العناية المركزة يوميا بسبب إصابتهم بأعراض مرضية شديدة".

وشددت قطر‭‭‭ ‬‬‬قيود الحد من انتشار الفيروس في الأسبوع الماضي، وشمل ذلك إغلاق مراكز الترفيه وخفض الطاقة الاستيعابية في مراكز التسوق ودور السينما.

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