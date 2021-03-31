الصفحة الدولية

السفير الروسي: علاقاتنا مع الولايات المتحدة في أعمق أزمة


صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف بأن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تمر بأزمة عميقة، رغم الجهود التي تبذلها موسكو لإطلاق حوار "براغماتي" مع واشنطن.

هذه التصريحات جاءت خلال مشاركة أنطونوف في اجتماع بلجنة الشؤون الدولية التابعة لمجلس الاتحاد الروسي في موسكو اليوم الأربعاء.

وقال السفير: "العلاقات الروسية الأمريكية تغرق في أعمق أزمة. ومنذ عدة سنوات يبذل الجانب الروسي جهودا حثيثة لتقويم مستوى العلاقات الثنائية، وإطلاق حوار براغماتي متكافئ يقوم على الاحترام المتبادل، حتى وضعنا برنامج عمل إيجابيا يتفق والمصالح الوطنية لروسيا، ونعتقد أنه لا يتعارض مع المصالح الوطنية للولايات المتحدة أيضا".

لكن أنطونوف أشار إلى أن هذه المساعي لم تنجح في تغيير مسار العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وقال: "تعمل واشنطن رسميا باستمرار على تدمير البنية الكاملة للعلاقات التي لم تكن سهلة أصلا بين بلدينا. تطلق تهديدات مستمرة ضد روسيا، كما تفرض عليها قيودا اقتصادية".

وأوضح أنه في عام 2020 وحده، وعلى الرغم من تفشي الوباء، أطلق الأمريكيون أكثر من عشر جولات من العقوبات ضد روسيا، ومنذ عام 2011 تم توسيع القيود المفروضة على روسيا 93 مرة.

وقال أنطونوف إنه يخضع أكثر من 350 فردا و500 كيان روسي للقيود، مضيفا أن "النشاط المعادي للروس في الكابيتول لا يتوقف، حيث أقر الكونغرس الأمريكي في السنوات الأخيرة 10 قوانين تهدف إلى معاقبة روسيا، مع 15 مشروع قانون أخرى قيد النظر".

وكانت موسكو قد استدعت سفيرها لدى الولايات المتحدة للتشاور في وقت سابق هذا الشهر على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي قال فيها إن القيادة الروسية يجب أن "تدفع الثمن" مقابل التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية، كما أجاب بايدن بـ"نعم"، عن سؤال الصحفي بشأن ما إذا كان يعتقد أن بوتين "قاتل".

وقال أنطونوف اليوم إنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن موعد عودته المحتمل إلى واشنطن، وذلك بعدما ذكر قبل يومين أنه يتوقع العودة في "أقرب وقت".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قطر.. تعليق الخدمات غير الطارئة في المراكز الطبية الخاصة
تركيا: المحكمة الدستورية ترفض حل حزب معارض موال للأكراد
السفير الروسي: علاقاتنا مع الولايات المتحدة في أعمق أزمة
الأردن يسجل رقما قياسيا في عدد الوفيات بـ"كورونا"
بسبب تجديد شقة.. حزب العمال البريطاني يطالب بالتحقيق مع جونسون
روحاني: واشنطن تواصل سياسة المماطلة
ألمانيا: 31 إصابة باضطرابات في الدم بعد التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" بينها 9 وفيات
تركيا تعيد فرض الإغلاق بعد زيادة حادة في إصابات كورونا
اتحاد الأئمة في السودان يتهم البرهان بـ"تجاوز حدود ما أنزله الله" ويرفض اتفاق فصل الدين عن الدولة
الكويت.. منع رئيس الوزراء السابق جابر المبارك من السفر
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك