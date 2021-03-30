ألمانيا: 31 إصابة باضطرابات في الدم بعد التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" بينها 9 وفيات

قالت هيئة تنظيم اللقاحات في ألمانيا اليوم الثلاثاء، إنها رصدت 31 إصابة بجلطات دموية نادرة في المخ، أفضت تسع منها إلى الوفاة بعد التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح معهد "باول إيرليش" أنه سجل حتى الآن 31 إصابة بجلطات دموية في أوردة المخ وهي حالة تعرف باسم تجلط الوريد الجيبي، مشيرا إلى حدوث نقص في الصفائح الدموية لدى 19 منهم.

وبين الوفيات التسع سبع نساء تتراوح أعمارهن بين 20 و 63 سنة، فيما كان عمر الرجلين 36 و57 عاما.