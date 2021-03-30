تركيا تعيد فرض الإغلاق بعد زيادة حادة في إصابات كورونا

أعادت الحكومة التركية، فرض الإغلاق نهاية الأسبوع في معظم المحافظات، وفرضت قيودا خلال شهر رمضان بعد الزيادة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وارتفع معدل الإصابات بفيروس كورونا في تركيا بعد أقل من شهر من تقسيم محافظات البلاد، 81 محافظة، إلى أربع فئات مميزة بالألوان وفرض قيود مخففة في بعض المقاطعات في إطار جهود "العودة إلى الحياة الطبيعية الخاضعة للرقابة" منذ ذلك الحين، تضاعف عدد الإصابات اليومية المؤكدة ثلاث مرات تقريبا إلى حوالي 30 ألف إصابة، وهو ما يعادل الأرقام القياسية التي سجلت في ديسمبر.

كما سجلت البلاد أيضا حوالي 150 حالة وفاة يوميا، مقارنة بحوالي 65 وفاة بداية الشهر.

وفي كلمة للرئيس التركي عقب اجتماع لمجلس الوزراء في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، قال رجب طيب أردوغان إن 58 من أصل 81 محافظة تركية، بما في ذلك اسطنبول وأنقرة، تم تصنيفها الآن على أنها مناطق "حمراء" أو "شديدة الخطورة" وستخضع للإغلاق يومي السبت والأحد، مشيرا إلى استمرار فرض حظر تجول ليلا في نهاية الأسبوع في جميع أنحاء البلاد.

وقال أردوغان في خطاب للأمة: "تجبرنا زيادة عدد الحالات والمرضى وكذلك الزيادة في عدد الوفيات على مراجعة الإجراءات الحالية، وصل عدد محافظاتنا التي تقع في الفئة الحمراء، والتي تشكل مناطق شديدة الخطورة، إلى 58 محافظة - تضم 80٪ من السكان".