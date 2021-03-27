مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبارة بمدينة وادي حلفا

لقى 5 مسؤولين سودانيين مصرعهم إثر غرق عبارة بمدينة وادي حلفا أقصى شمال السودان.

وذكرت وسائل اعلامية سودانية أن "فرق الإنقاذ أنقذت 6 أشخاص من العبارة ذاتها، كانوا في طريقهم إلى معبر أرقين لاستقبال وزير الداخلية الذي يزور المعبر على الحدود السودانية المصرية".

وأفادت بأن الذين كانوا موجودين على متن العبارة المنكوبة، قيادات في اللجنة الأمنية في منطقة حلفا، وعددهم 11 شخصا، بينهم مدير شرطة حلفا والمدير التنفيذي ومدير جهاز الأمن وشخص من الاستخبارات.

وأكدت وسائل الإعلام أن "غرق العبارة نتج عن سوء الأحوال الجوية".