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الصحة العالمية تعلن الانتهاء من تقريرها بشأن منشأ فيروس كورونا


أنهت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، تقريرها حول منشأ فيروس كورونا،

وقال بيتر بن أمبارك، رئيس فريق تحقيق المنظمة في كوفيد - 19، في إفادة إعلامية للمنظمة إن "مسودة تقرير منظمة الصحة العالمية قد اكتملت الآن، وهي تخضع لفحوصات نهائية مع خبراء مطلعين على المحتوى.

ووصف أمبارك بأنها "عملية مؤلمة" لتحرير وترجمة التقرير المؤلف من 400 صفحة، لكن محتوى التقرير قد اكتمل الآن.

وأضاف إنه يتوقع نشر التقرير للجمهور في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وكان فريق منظمة الصحة العالمية قد زار مدينة ووهان الصينية، أول بؤرة لتفشي الوباء، في شباط الماضي. وخلال زيارته حقق الفريق في أصول فيروس كورونا.

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