تركيا.. السجن مدى الحياة لمسؤولين سابقين أدينوا بقتل صحفي أرمني

قضت محكمة تركية بسجن اثنين من قادة الشرطة السابقين وضابطا سابقا بالجيش مدى الحياة، بعد إدانتهم باغتيال هرانت دينك رئيس تحرير صحيفة "آغوس" الأرمينية التركية البارزة عام 2007.

وحكم على 4 متهمين آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و28 عاما، في اتهامات تشمل التورط في القتل والانتماء إلى جماعة غير قانونية والاحتيال.

وبرأت المحكمة أو أسقطت التهم الموجهة لمتهمين آخرين، لتقادم الاتهامات بالنسبة لبعضهم.

من جهتها، أصرت أسرة وممثلي الدفاع عن الصحفي القتيل، على أن "المحاكمة التي طال أمدها لم تلق الضوء على جريمة القتل والتواطؤ المحتمل"، وقالوا إنهم "سيستأنفون على الحكم".

وقال المحامي هاكان باكيرشي أوغلو إن "المحاكمة لم تكشف جميع جوانب جريمة القتل".

وأضاف: "سنحيلها إلى محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، سوف نفرض هذه العملية حتى النهاية لضمان محاكمة مناسبة".

وأقدم مسلح قومي مراهق على أطلاق النار على دينك فأرداه قتيلا في إسطنبول في وضح النهار عند مكتب الصحيفة.

ويعتبر دينك مؤيدا قويا لروابط الصداقة بين أرمينيا وتركيا، وتلقى تهديدات بالقتل بسبب كتاباته حول عمليات القتل الجماعي للأرمن على أيدي العثمانيين إبان الحرب العالمية الأولى.