الجمهوريون منزعجون من مرشحي ترامب في مجلس الشيوخ

اكد تقرير لصحيفة واشنطن بوست ان الجمهوريين يشعرون بالقلق من أن المرشحين المؤيدين لترامب يكلفونهم فرصة لاستعادة مجلس الشيوخ ، حيث يتسبب مؤيدو ترامب بالفعل في حدوث مشكلات للزعماء الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022.

وذكر التقرير ان ” المحافظين المتشددين المؤيدين لترامب اطلقوا حملة مع حالات التقاعد المرتقبة لبعض قدامى المحاربين في الحزب الجمهوري ، مما أثار مخاوف بين القادة الجمهوريين بشأن إمكانية انتخابهم خارج الانتخابات التمهيدية للحزب “.

وقالت مساعدة سباقات مجلس الشيوخ جيسكا تايلور إن” لدينا مرشحين يريدون الاستمرار في إعادة التقاضي في الماضي بدلاً من التقاضي بشأن ما يفعله الديمقراطيون الآن وهذا نهج إشكالي للغاية بالنسبة للجمهوريين”.

واضاف التقرير ان ” الديمقراطيين يأملون في أن يتمكنوا من تعزيز أغلبيتهم في مجلس الشيوخ من خلال الترشح ضد المرشحين الجمهوريين المتطرفين ومنصة الحزب الجمهوري التي فقدت الشعبية بسبب ترامب ” .

من جانبه قال رئيس الاغلبية في مجلس الشيوخ إن ” الجمهوريين يمنحون الديمقراطيين فرصة عندما يقدمون مرشحين يثيرون الانقسام والنزاع. “حقيقة أن هذه الأشياء تتكاثر في هذه الولايات الجمهورية و تخبرك أن هناك خطرًا من حدوثه في عدة ولايات “.

واشار الى ان ” المرشحين المؤيدين لترامب بقوة مثل مو بروكس من ولاية ألاباما وإريك غريتنز من ولاية ميسوري وجوش ماندل من ولاية أوهايو يجلبون الكثير من المشكاكل معهم إلى الحملات الانتخابية “.