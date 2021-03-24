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وفاة وزير المالية الاماراتي


أعلن نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاربعاء، وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على تويتر، "إنا لله وإنا إليه راجعون ... رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك .. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم".

يشار الى ان الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم شغل منصب وزير المالية منذ التشكيل الأول لمجلس الوزراء في 9 كانون الاول 1971 بعد 7 أيام من إعلان الاتحاد.

 

 

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