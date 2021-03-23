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سينوفاك الصينية تعلن عن أول لقاح مضاد لفيروس كورونا آمن للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 3 و17 عاماً.
وكالة انباء براثا
70
2021-03-23
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سينوفاك الصينية تعلن عن أول لقاح مضاد لفيروس كورونا آمن للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 3 و17 عاماً.
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