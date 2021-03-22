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موسكو: محاولات مستمرة لمنع دخول "سبوتنيك V" إلى دول الاتحاد الأوروبي


أعلن ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، أن محاولات لا تزال مستمرة لمنع دخول لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقال غروشكو خلال اجتماع حوار عقد في مجلس الدوما (النواب) الروسي، اليوم الاثنين: "تنظر وكالة الأدوية الأوروبية في طلب تسجيل الدواء الروسي وتداوله التجاري. مع ذلك فإننا نرى أن محاولات منع استخدام سبوتنيك V في أراضي الاتحاد الأوروبي لا تزال مستمرة، وتصدر تصريحات لا يمكن تفسيرها سوى بأنها مسيسة كليا، ولا تهدف إلى التصدي لهذا التحدي (الفيروس) بجهود مشتركة".

وذكر الدبلوماسي أن اللقاح الروسي "يواجه حملة تضليل وتمييز وتجاهل ظاهر من قبل المؤسسات الأوروبية". مع ذلك فقد أشار غروشكو إلى أن "الكفة تميل تدريجيا لصالح المنطق السليم"، موضحا أن "سبوتنيك V" قد تم تسجيله في كل من سلوفاكيا وهنغاريا، إضافة إلى عقد اتفاق مع إيطاليا حول تصنيع اللقاح في أراضيها.

وحتى يومنا هذا تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي في 52 دولة يتجاوز عدد سكانها الإجمالي 1,4 مليار نسمة. كما يحتل اللقاح الروسي المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها من قبل وكالات الأدوية الوطنية.

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