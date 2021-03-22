الصفحة الدولية

تسريبات تكشف فحوى تقرير خبراء الصحة العالمية الذين زاروا الصين لدراسة منشأ كورونا


ذكرت وكالة أنباء بلومبيرغ، أن خبراء منظمة الصحة العالمية يميلون إلى الاعتقاد بأن أصل الفيروس التاجي المستجد (كورونا) يمكن أن يرتبط بتجارة الحيوانات في الصين.

وأشارت الوكالة إلى أنه "من المتوقع نشر تقرير هذا الأسبوع، عكف على إعداده خبراء منظمة الصحة العالمية الذين زاروا مدينة ووهان الصينية في وقت سابق"، لافتة إلى أن "الاستنتاجات الواردة في الوثيقة ستكون بعيدة عن أن تكون نهائية".

ويُزعم أن التقرير سيقدم رواية تفيد بأن الفيروس التاجي الجديد قد يكون مشابها في الأصل للفيروس المسبب لمتلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة "سارس"، الذي كانت الخفافيش ناقلاته الأصلية، وقد انتقل إلى البشر من خلال ثدييات صغيرة متمثلة في حيوانات الزباد في الهيمالايا.

ونقلت بلومبيرغ عن عالم الحيوان البريطاني، بيتر دازاك، الذي كان مع خبراء آخرين تحت إشراف منظمة الصحة العالمية قد زار الصين في وقت سابق، قوله إن "سوق ووهان كانت تباع فيه حيوانات يمكن أن تصاب بالفيروس التاجي المستجد من الخفافيش وتنقله إلى البشر".

وقال دازاك، ان "الخلاصة المحورية في هذه المرحلة من العمل، والتي بالطبع لم تكتمل بعد، تتمثل في أن نفس المسار الذي ظهر فيه السارس كان حاضرا بالنسبة لفيروس كورونا المستجد". معربا عن "ثقته في أن المزيد من المعلومات حول أصل فيروس كورونا ستظهر خلال السنوات القليلة المقبلة".

وافترض عالم الأحياء الدقيقة الأسترالي، دومينيك دواير، الذي كان أيضا ضمن مجموعة الخبراء التي زارت الصين، أن "الفيروس التاجي المستجد يمكن أن يبدأ في الانتشار من حيوان مصاب في ووهان".

وكان خبراء منظمة الصحة العالمية وصلوا في 14 كانون الثاني الماضي إلى مدينة ووهان الصينية لدراسة منشأ فيروس كورونا المستجد ، وعند وصولهم، تم وضعهم في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، أجروا خلالها مشاورات عبر الفيديو مع نظرائهم الصينيين.

وزار الخبراء سوق هوانان للمأكولات البحرية في ووهان، حيث تم تسجيل تفشي فيروس كورونا لأول مرة في كانون الاول 2019، وتفقدوا كذلك عددا من مستشفيات الأمراض المعدية في المدينة، ومعهد ووهان لعلم الفيروسات.

وصرّح ممثلو المجموعة الدولية في المؤتمر الصحفي الأخير في 9 شباط الماضي بأنهم لم يتمكنوا من تحقيق أي تقدم كبير، ومع ذلك، في سياق العمل المشترك مع زملائهم الصينيين، تمكنوا من تحديد الفرضيات الرئيسة لـ ظهور فيروس كورونا المستجد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تسريبات تكشف فحوى تقرير خبراء الصحة العالمية الذين زاروا الصين لدراسة منشأ كورونا
الدنمارك تكشف عن إصابة ووفاة بعد تلقيهما لقاح \"أسترازينيكا\"
آية الله السيد علي خامنئي: اذا ما تغير الاتفاق النووي فسيتغير لصالح ايران
اصابة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بفيروس كورونا
علماء: لقاح "أسترازينيكا" يمكن أن يؤدي الى تجلط الدم في الدماغ
انقرة تفرض قيودا على عناصر المعارضة المصرية
موقع بوليتيكو الأمريكي: المواجهة الاولى انتهت..وكل طرف خرج يرمي اللكمات
بايدن: سنتحدث مع بوتين في مرحلة معينة
إيران وتركيا اندماج النقيض
واشنطن: المساعي التركية لحل حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي تقويض للديمقراطية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
علي غالب عجيل : الخريجين القدامى الشريحة المضلومة التي اهملت وظلمت من قبل قوانين وضوابط تعسفية ماانزل الله بها من سلطان ...
الموضوع :
الخريجون معاناه وظلم واستبداد
ميثاق حمدان طالب : السلام عليكم ... اني المواطن ميثاق حمدان طالب اقدم لكم طلب شكوى لمصرف العقاري في النجف الاشرف ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها ...
الموضوع :
وفاة وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا.
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين عليهم افضل الصلاة والسلام ان ...
الموضوع :
العميد قاآني: صوت تكسير عظام الأميركيين سوف يسمع في الوقت المناسب
حسين جاسم علي : اسال الله العلي القدير ان يحفظك ويرعاك ويجعلك خيمه للمسلمين اجمعين امين يارب العالمين ونحن في العراق ...
الموضوع :
آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني: أثبت شيعة العراق أنهم لو كانوا مع الحسين عليه السلام لأجابوا دعوته
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,نبارك للامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وعلى اله الطيبين الطاهرين المظلومين ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غداً غرة شهر شعبان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله كل نفس ذائقة الموت (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ...
الموضوع :
وفاة العلامة السيد رضي الدين المرعشي من علماء الحوزة الدينية .
رسول حسن..... كوفه : كل التقدير والاحترام للديك الذي وقع ضحية تلاطم امواج الغضب والقهر والظلم وجزاك الله خيرا على هذه ...
الموضوع :
موائد الحاكمين السحت الحرام الذي يدخل في البطون نارآ
رسول حسن..... كوفه : احسنت المقال في بيان الحال ونسال الله ان يخيب ظنهم ومسعاهم ...
الموضوع :
الحشد الشعبي..ورقة التوت الأخيرة
رسول حسن..... كوفه : اوافقك ياسيدي في كل ماذكرت من عموميات ولكن اثارني شيئ واحد عندما جئت بالهوسه المعروفه تاج... تاج ...
الموضوع :
ألواح طينية..ثمة إله أسمه الوطن..!
فيسبوك