الدنمارك تكشف عن إصابة ووفاة بعد تلقيهما لقاح \"أسترازينيكا\"

أعلنت الدنمارك، عن وفاة شخص وإصابة آخر بأعراض مرضية خطيرة إثر تلقيهما لقاح أسترازينيكا/أكسفورد.

وقالت الدنمارك إن شخصا توفي بينما يرقد آخر في حالة خطيرة لإصابتهما بجلطات في الدم ونزيف في المخ بعد تلقيهما لقاح أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19.

وقالت الهيئة التي تدير المستشفيات العامة في كوبنهاغن إن الاثنين، وهما من العاملين بالمستشفيات، تلقيا لقاح أسترازينيكا قبل أقل من 14 يوما من مرضهما، وفقا لما ذكرته رويترز.

وأكدت وكالة الأدوية الدنماركية تلقيها "تقريرين خطيرين" دون الدخول في تفاصيل أخرى، كما لم ترد تفاصيل عن الوقت الذي مرض فيه الشخصان.

وكانت الدنمارك، التي أوقفت استخدام لقاح أسترازينيكا يوم 11 مارس، من بين أكثر من 12 دولة أوقفت مؤقتا استخدام اللقاح بعد تقارير عن جلطات دموية نادرة في المخ دفعت العلماء والحكومات إلى الإسراع بالبحث عن أي علاقة بين اللقاح والجلطات الدموية.