الصفحة الدولية

الدنمارك تكشف عن إصابة ووفاة بعد تلقيهما لقاح \"أسترازينيكا\"


أعلنت الدنمارك، عن وفاة شخص وإصابة آخر بأعراض مرضية خطيرة إثر تلقيهما لقاح أسترازينيكا/أكسفورد.

وقالت الدنمارك إن شخصا توفي بينما يرقد آخر في حالة خطيرة لإصابتهما بجلطات في الدم ونزيف في المخ بعد تلقيهما لقاح أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19.

وقالت الهيئة التي تدير المستشفيات العامة في كوبنهاغن إن الاثنين، وهما من العاملين بالمستشفيات، تلقيا لقاح أسترازينيكا قبل أقل من 14 يوما من مرضهما، وفقا لما ذكرته رويترز.

وأكدت وكالة الأدوية الدنماركية تلقيها "تقريرين خطيرين" دون الدخول في تفاصيل أخرى، كما لم ترد تفاصيل عن الوقت الذي مرض فيه الشخصان.

وكانت الدنمارك، التي أوقفت استخدام لقاح أسترازينيكا يوم 11 مارس، من بين أكثر من 12 دولة أوقفت مؤقتا استخدام اللقاح بعد تقارير عن جلطات دموية نادرة في المخ دفعت العلماء والحكومات إلى الإسراع بالبحث عن أي علاقة بين اللقاح والجلطات الدموية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الدنمارك تكشف عن إصابة ووفاة بعد تلقيهما لقاح \"أسترازينيكا\"
آية الله السيد علي خامنئي: اذا ما تغير الاتفاق النووي فسيتغير لصالح ايران
اصابة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بفيروس كورونا
علماء: لقاح "أسترازينيكا" يمكن أن يؤدي الى تجلط الدم في الدماغ
انقرة تفرض قيودا على عناصر المعارضة المصرية
موقع بوليتيكو الأمريكي: المواجهة الاولى انتهت..وكل طرف خرج يرمي اللكمات
بايدن: سنتحدث مع بوتين في مرحلة معينة
إيران وتركيا اندماج النقيض
واشنطن: المساعي التركية لحل حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي تقويض للديمقراطية
البيت الأبيض: خطاب إدارة ترامب حول كورونا أدى لتصعيد التهديدات ضد الأمريكيين الآسيويين
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي غالب عجيل : الخريجين القدامى الشريحة المضلومة التي اهملت وظلمت من قبل قوانين وضوابط تعسفية ماانزل الله بها من سلطان ...
الموضوع :
الخريجون معاناه وظلم واستبداد
ميثاق حمدان طالب : السلام عليكم ... اني المواطن ميثاق حمدان طالب اقدم لكم طلب شكوى لمصرف العقاري في النجف الاشرف ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها ...
الموضوع :
وفاة وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا.
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين عليهم افضل الصلاة والسلام ان ...
الموضوع :
العميد قاآني: صوت تكسير عظام الأميركيين سوف يسمع في الوقت المناسب
حسين جاسم علي : اسال الله العلي القدير ان يحفظك ويرعاك ويجعلك خيمه للمسلمين اجمعين امين يارب العالمين ونحن في العراق ...
الموضوع :
آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني: أثبت شيعة العراق أنهم لو كانوا مع الحسين عليه السلام لأجابوا دعوته
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,نبارك للامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وعلى اله الطيبين الطاهرين المظلومين ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غداً غرة شهر شعبان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله كل نفس ذائقة الموت (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ...
الموضوع :
وفاة العلامة السيد رضي الدين المرعشي من علماء الحوزة الدينية .
رسول حسن..... كوفه : كل التقدير والاحترام للديك الذي وقع ضحية تلاطم امواج الغضب والقهر والظلم وجزاك الله خيرا على هذه ...
الموضوع :
موائد الحاكمين السحت الحرام الذي يدخل في البطون نارآ
رسول حسن..... كوفه : احسنت المقال في بيان الحال ونسال الله ان يخيب ظنهم ومسعاهم ...
الموضوع :
الحشد الشعبي..ورقة التوت الأخيرة
رسول حسن..... كوفه : اوافقك ياسيدي في كل ماذكرت من عموميات ولكن اثارني شيئ واحد عندما جئت بالهوسه المعروفه تاج... تاج ...
الموضوع :
ألواح طينية..ثمة إله أسمه الوطن..!
فيسبوك