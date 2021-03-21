آية الله السيد علي خامنئي: اذا ما تغير الاتفاق النووي فسيتغير لصالح ايران

قال قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي اليوم الاحد، اذا ما تغير الاتفاق النووي فسيتغير لصالح ايران .

وقال سماحته ان العام الجديد عام مهم جدا ونسأل الله أن يدبر أمورنا نحو الازدهار.سأتحدث حول بعض المواضيع كالانتاج والانتخابات والاتفاق النووي.

وتابع قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي قائلا: ان خبراء اجانب يؤكدون احتلال اقتصاد ايران المكانة ال 18 على مستوى العالم رغم الحظر . فيما يتعلق بالانتاج حققتنا بعض الانجازات والتقدم على سبيل المثال في انتاج المستلزمات المنزلية والفولاذ.

وتابع: يجب عدم استيراد السلع التي تنتج في الداخل. واضاف سماحته القدرة الشرائية ترتبط بقيمة العملة الوطنية. وقال: يجب العمل على حذف الوسطاء في عملية ايصال السلع الى الاسواق ومكامن الفساد.

وتابع سماحته البعض في الفضاء الافتراضي يروج بأنه لا يمكن القيام بعمل اقتصادي في ايران وهذا غير صحيح لكننا نحتاج الى ادارة قوية تكافح الفساد.

وقال قائد الثورة : الخبراء الاجانب يؤكدون أن اقتصاد ايران يحتل المكانة الـ 18 على مستوى العالم بالرغم من الحظر والضغوط الاقتصادية.

واضاف فيما يتعلق بالمناجم لدينا طاقات كبيرة ونتمتع بمكانة جيدة. لدينا الكثير من الطاقات الاقتصادية الكامنة ونطل على المياه الحرة ودول الجوار التي تضم 400 مليون نسمة ومكانتنا لربط الشرق بالغرب.

وقال قائد الثورة : يجب التركيز على استقطاب الاستثمار وإن كانت قليلة. واضاف: أي مجال يشارك فيه الشعب سيحدث انفراجة في الاقتصاد او الانتاج او مكافحة كورونا وتوفير فرص العمل.

وفیما یخص الحظر قال سماحته الحظر جريمة كبرى ويجب أن لا ننظر اليه كقضية سياسية.الحظر الى جانب اضراره حمل في طياته فوائد.

وقال قائد الثورة: في ظل الحظر حققنا الاكتفاء الذاتي في انتاج الكمامات والمعقمات واللقاحات المضادة لفيروس كورونا. وتابع نسجل تقدما مدهشا في مجال الدفاعات العسكرية.

وقال قائد الثورة: بامكاننا تبديل تهديد الحظر الى فرصة باستخدام طاقات البلاد.

و عن الانتخابات القادمة قال: الانتخابات القادمة تحظى باهمية كبيرة داخليا باعتبارها اعادة تحديث لادارة البلاد وضخ دماء جديدة فیها. المشاركة الواسعة في الانتخابات تدل على الاقتدار الوطني.

واضاف آية الله خامنئي: يجب أن نكون أقوياء والشعب هو الذي يمنح هذه القوة.

وقال آية الله خامنئي: الأجهزة الاستخباراتية الاميركية والصهيونية تعمل على تفريغ الانتخابات من أهميتها مستخدمين الفضاء الافتراضي بشكل واسع.

واضاف الانتخابات الرئاسية مهمة جدا لأن الرئيس هو الذي يدير البلاد ورئيس الجمهورية لديه صلاحيات واسعة وحقيقية لکن على المرشحين للرئاسة الابتعاد عن اطلاق شعارات غير واقعية.

وتابع : أينما شارك شبابنا تمكنوا من حل العقد.

وشدد آية الله خامنئي علی ان سياسة الضغوط القصوى لجر ايران الى طاولة المفاوضات لم تنجح ومن كان يتبنيها ذهب الى مزبلة التاريخ ُ کما اشار الی انه رغم الضغوط تغيرت الاوضاع لصالح ايران.

واضاف: سنعود الى التزاماتنا النووية اذا التزم الاخرون وتحققنا من ذلك.

وقال قائد الثورة: اذا ما تغير الاتفاق النووي سيتغير لصالح ايران.

آية الله خامنئي: رغم الضغوط الاوضاع تغيرت لصالح ايران.

واضاف: استعجلنا في تنفيذ التزاماتنا النووية في الوقت الذي لم تلتزم الاطراف الاخرى بالتزاماتها الواردة في الاتفاق النووي. نحن لا نثق بوعود الاميركيين فيما يتعلق الاتفاق النووي.