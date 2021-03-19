فرنسا.. تأجيل محاكمة ساركوزي

بدأت يوم الأربعاء محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهمة تمويل حملته الانتخابية بشكل غير قانوني، بعد أسبوعين من الحكم عليه في قضية منفصلة بتهمة الرشوة.

ورغم ذلك، تأجلت المحاكمة على الفور بعد إنطلاقها، بناءا على طلب متهم آخر، يعالج في المستشفى من كورونا وفق وسائل الإعلام الفرنسية.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن النائب السابق لمدير الحملة الانتخابية جيروم لافريلو، طلب التأجيل على أن تستأنف المحاكمة في 20 مايو، فيما لم يمثل ساركوزي أمام المحكمة يوم الأربعاء.

وحكم على الرئيس الأسبق مطلع الشهر الجاري بالسجن ثلاث سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ، في قضية فساد.