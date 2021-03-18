الصفحة الدولية

لماذا قال بايدن عن بوتين انه قاتل؟!

64 2021-03-18

 

ناجي امهز ||

 

اصحاب الحكمة والمعرفة، يعلمون ان اكبر واقوى رئيس بالعالم، ليس الا دمية صغيرة في ايدي حكام العالم الحقيقيين...

وتتذكرون بمقالي قبل ايام عندما اخبرتكم عن اسرار الدول الثلاث، وقد جاء بالمقال: حتى روسيا والصين، هما ايضا ضمن هذا الاطار في السياسة الخارجية والمالية، مثلا امريكا قادرة ان تفرض عقوبات سياسية ومالية، على اي جهة روسية او صينية حتى لو كانت رسمية، بينما بالمقابل هذه الدول عاجزة عن الرد بالمثل...

وللحقيقة كنت اشير الى خطأ ارتكبته السياسة الروسية وان ثمنه سيكون باهظا على بوتين وادارته.

وقد يتسال البعض ما هذا الخطأ الذي ارتكبه بوتين كي ينعته بايدن بالقاتل.

الامر بسيط جدا، ان بوتين اخطأ بمحاولة تجاوز الادارة الامريكية التي تعمل على محاسبة قاتل خاشقجي وهو محمد بن سلمان، وللاسف ان بوتين ارتكب الخطأ مرتين مرة عندما انقذ محمد بن سلمان في قمة العشرين، حيث كان محمد بن سلمان معزولا في هذه القمة حيث لم يجرؤ اي رئيس على مصافحته او حتى السلام ولو كلاما، فاذا بالرئيس بوتين يكسر هذا الحظر وياخذ يمازح بن سلمان، وقد اجتمع معه لمدة تجاوزت النصف ساعة وكانت نتيجتها صفقة اسلحة اشترتها السعودية وقصفت بها اليمن.

والمرة الثانية هو ما حصل بالامس حيث كان الحزب الديمقراطي يعمل على معاقبة محمد بن سلمان بسبب مقتل خاشقجي، فاذا بالرئيس بوتين يرسل وزير خارجيته ليجتمع بولي العهد السعودي بن سلمان، بمحاولة اعتبرتها امريكا تجاوز للخطوط الحمراء، مما دفع بالرئيس بايدن بوصف بوتين بالقاتل، اي انه يتستر على محمد بن سلمان.

وبالفعل نجح بوتين بحماية بن سلمان، حيث وجدت ادارة بايدن نفسها مضطرة للتراجع عن معاقبة بن سلمان، وقد صرح بايدن بانه لن يعاقب القادة حلفاء امريكا، والعاملين بالسياسة يعلمون ان تصريح بايدن هو ضروري لانه لا يعقل ان تحاسب شخص يملك مليارات الدولارات اضافة انه حصل على ضمانات من دولة اخرى، لذلك ستعمل السياسة الامريكية على تحجيم دور بوتين واضعاف روسيا الاتحادية من خلال فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية وتحريك اوروبا تحت قانون انتهاك حقوق الانسان.

ومع اضعاف بوتين ستتغير المعادلات في المنطقة حيث سيصبح من الصعب جدا على روسيا الاتحادية ان تحصل على صفقة اعمار سوريا لوحدها، كما سيجد نفسه بوتين مضطر للتواضع وان لا يعتبر نفسه الامر الناهي بالملف السوري، مما يعني عودة التوازن الى الجغرافيا السورية.

وايضا هناك ازمة نافلني المعارض الروسي التي ستتحول الى ازمة قد تكلف بوتين الرئاسة...

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