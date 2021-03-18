للحد من ارتفاع إصابات كورونا.. باريس تواجه إغلاقاً آخر

أعلنت الحكومة الفرنسية أن باريس ستواجه فرض اغلاق عام مرة جديدة، بهدف الحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد تسجيل أكثر من 38 ألف إصابة في البلاد يوم أمس الأربعاء.

وستفرض الحكومة قيودا أكثر صرامة على عدد من المناطق، بما في ذلك Ile-de-France حيث تقع باريس، لكنه ليس من الواضح متى سيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت فرنسا يوم أمس الأربعاء، عن أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بكورونا منذ رفع الإغلاق الأخير في أواخر نوفمبر من العام الماضي، وقد بلغت 38501 إصابة جديدة.