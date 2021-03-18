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الصين تعلن عدم تسجيل اصابات محلية جديدة بكورونا


اعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الخميس، إن البر الرئيسي الصيني لم يسجل أي حالات إصابة جديدة محلية بفيروس كورونا.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي، أن "السلطات الصحية سجلت ست حالات إصابة جديدة وافدة بكوفيد19، بينما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض".

وغادر يوم امس الأربعاء، 13 مريضا بفيروس كورونا المستشفيات بعد تعافيهم.

وحتى نهاية يوم الأربعاء، تم الإبلاغ عن 5169 حالة إصابة وافدة في البر الرئيسي، تعافت منها 501 حالة وغادرت المستشفيات، بينما لا تزال 168 حالة في المستشفيات تتلقى العلاجات الطبية، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات في الحالات الوافدة.

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