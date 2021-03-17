في مقابلة جديدة..ترامب مصر على كذبة تزوير الانتخابات الرئاسية

اصر الرئيس الامريكي الخاسر دونالد ترامب في مقابلة جديدة مع شبكة فوكس نيوز على وجود تزوير في الانتخابات الرئاسية التي خسرها امام المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرغم من تفنيد ادعاءاته بهذا الشأن .

وذكر الشبكة في خبر ان ” الرئيس السابق خصص الكثير من وقت المقابلة للترويج مرة أخرى لكذبة أن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 سُرقت منه وشابها التزوير بشكل مثير للشفقة “.

واضاف ان ” ترامب نفى ارتكاب أي خطأ في المكالمة الهاتفية في جورجيا ، وأعلن نفسه “الشخص الأكثر صدقًا” ، وتذمر من أن المحكمة العليا لم يكن لديها الشجاعة لقلب الانتخابات” بحسب تعبيره على الرغم من ان المقدمة حاولت تغيير موضوع الانتخابات الى شيء اسئلة اخرى .

وانتقد المعلقون على وسائل التواصل الاجتماعي سلوكه المتشنج في المقابلة واصراره الكاذب على الترويج لنظرية المؤامرة باستمرار على الرغم من خسارته وتفنيد ادعاءاته “.