حرب التصريحات تشتعل بين موسكو وواشنطن.. الدوما يرد على بايدن

رد رئيس مجلس الدوما الروسي فيتسيسلاف فولودين، اليوم الاربعاء، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة حول نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال فولودين عبر "تليغرام": "بايدن أهان مواطني بلدنا بتصريحه. هذه هستيريا ناجمة عن العجز. بوتين هو رئيسنا، والتهجم عليه بمثابة تهجم على بلدنا!".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد توعد اليوم الاربعاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأنه سيواجه عواقب توجيه جهود ترمي للتأثير في انتخابات الرئاسة الأمريكية لصالح دونالد ترامب.