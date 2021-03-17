انقسام أوروبي حول فاعلية وأمان لقاح أسترازينيكا

تبحث الدول الأوروبية حاليا عن إجابات مؤكدة حول فاعلية وأمان لقاح أوكسفورد- أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا بعد تقارير اكدت وجود اعراض جانبية خطرة تعرض لها متلقو التطعيم.

وأعلنت فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا أنها تنتظر نتائج تحقيقات وكالة الأدوية الأوروبية في التقارير التي تحدثت عن إصابة عدد صغير من متلقي اللقاح بجلطات دموية.

يأتي ذلك في وقت واصلت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي استخدام لقاح أسترازينيكا، ومن بينها بولندا وبلجيكا.

ومن المقرر أن تصدر وكالة الأدوية الأوروبية نتائجها يوم الخميس.

يشار إلى أن عمليات التعليق التي جرت في بعض الدول، اقتصرت على دفعات معينة من اللقاح وصلت إليها، وفي المجمل كانت إجراءات الإيقاف- احترازية تهدف إلى منح الخبراء مزيدا من الوقت للتدقيق بشأن آمن اللقاح.