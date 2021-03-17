بايدن حول "التدخل الروسي" في الانتخابات: بوتين سيدفع الثمن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "سيواجه عواقب" على ما تعتبره واشنطن جهودا روسية للتأثير في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة لصالح دونالد ترامب.

وقال بايدن في مقابلة بثتها قناة "إيه.بي.سي نيوز" التلفزيونية اليوم الأربعاء، إن بوتين "سيدفع الثمن"، مضيفا أنه "حذر" بوتين من رد محتمل خلال "مكالمة هاتفية مطولة" بينهما في أواخر يناير الماضي.

وردا على سؤال عن العواقب التي يقصدها قال بايدن: "سترون قريبا" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

كما أجاب بـ"نعم" على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن بوتين "قاتل".

مع ذلك، اعتبر بايدن أنه يمكن التعاون مع روسيا بشأن المواضيع التي "من مصلحتنا المشتركة العمل معا"، مشيرا بهذا الصدد إلى قراره تمديد اتفاقية "ستارت الجديدة" مع روسيا في يناير.

وفي وقت سابق اليوم، قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن موسكو تنظر بهدوء إلى تهديد واشنطن بفرض عقوبات جديدة بعد صدور تقرير للاستخبارات الأمريكية الثلاثاء يتهم روسيا بـ"التدخل" في الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

ووصف ريابكوف هذه المزاعم بأنها "عديمة الأساس"، لافتا إلى أن "صياغة العبارات فيه مبهمة، وأن عدم الدقة المتعمدة للبيانات تستخدم مرة أخرى كأساس للتهديد، بإجراءات وخطوات مادية محددة للغاية"