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مصر.. سجن عشرات المتهمين ووضعهم على قائمة الإرهاب


حكمت محكمة مصرية بالسجن المؤبد لـ67 متهما والمشدد 15 سنة لـ92 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ29، في قضية "حسم ولواء الثورة".

كما قضت المحكمة بالسجن 15 سنة لمتهم، والسجن 10 سنوات لمتهم آخر، والسجن 7 سنوات لـ 4، والسجن 5 سنوات لـ 26 متهما، والسجن 3 سنوات لـ 36، وبراءة 5 متهمين، وعدم اختصاص نظر الدعوى لمتهم.

وقررت المحكمة إدراج 272 من المحكوم عليهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وإعداد دورات لإعادة تأهيلهم.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين بالقضية المعروفة بقضية "حركة حسم 2"، اتهامات باغتيال النقيب إبراهيم عزازي، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة.

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