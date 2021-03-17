وانشطن تفرض عقوبات تجارية جديدة ضد موسكو

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من غد الخميس.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الولايات المتحدة ستقوم بتوسيع قيود التصدير إلى روسيا بسبب قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي تعتقد واشنطن أنه تعرض لـ"هجوم كيميائي" الصيف الماضي.

وأوضح البيان أن العقوبات الجديدة تشمل الصادرات ذات الصلة بالأمن القومي، مع إبقاء بعض الاستثناءات المتعلقة بقطاع الطيران والفضاء سارية حتى 1 سبتمبر المقبل.