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ايطاليا تفرض اغلاقا كاملا وتشدد اجراءاتها لاحتواء الموجة الثالثة من كورونا


ظهرت موجة تفش جديدة من وباء كورونا في معظم دول العالم اجبرتها على فرض اجراءات مشددة في محاولة لمواجهة الوباء.

إيطاليا اعلنت انها تستعد لإغلاق تام بدءا من يوم غد الإثنين، حيث سيتم وقف جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية، وإقرار عدم مغادرة المنزل إلا لأسباب ضرورية للغاية، وذلك في محاولة لاحتواء الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وقالت صحيفة " المساجيرو" الإيطالية إن ، رئيس إيطاليا سيرجيو ماتارايلا، وقع أمس السبت على مرسوم يتضمن إجراءات عاجلة لمواجهة فيروس كورونا ، بعد أن وافقت عليه حكومة ماريو دراجي، والذى يتضمن إغلاقا جديدا لجميع الأنشطة التجارية غير الأساسية وإقرار عدم مغادرة المنزل إلا لأسباب ضرورية للغاية، وهي لأسباب صحية أو للعمل أو لحالات الطوارئ، وستكون الحانات والمطاعم قادرة فقط على تقديم خدمات الوجبات السريعة وسيحصل الطلاب على دروس عبر التعلم عن بعد في هذه المناطق.

وأشارت الصحيفة إلى، أن حوالى 40 مليون إيطالي سيعانون بشكل كبير من هذه الإجراءات الجديدة، التي لجأت إليها الحكومة بعد أن سجلت إيطاليا أكثر من 20 ألف حالة إصابة يومية بفيروس كورونا ، وامتلاء وحدات العناية المركزة بالمرضى.

وأضافت ، أن الحكومة الإيطالية قررت أيضا تشديد القيود في أيام الاحتفال بعيد الفصح ، من 3 إلى 5 نيسان المقبل ، وسيتم إغلاق كل إيطاليا، في حالة تأهب قصوى.

وقال رئيس الحكومة ماريو دراجى، إن الحد الأقصى من الحذر مطلوب بعد أن شددت حكومته القيود المرتبطة بكورونا ، بسبب الزيادة الحادة في العدوى في إيطاليا، مضيفا أثناء زيارته لمركز تطعيم كورونا في مركز فيوميتشينو بالقرب من روما، "لسوء الحظ بعد عام واحد من بدء حالة الطوارئ، هناك موجة جديدة من العدوى".

وأشار "في الأسبوع الماضي ، كان هناك أكثر من 150 ألف إصابة ، مقارنة بـ 131 ألف في الأسبوع السابق ، بزيادة تقارب 5000 شخص في المستشفيات و 600 في العناية المركزة، هذا الرقم يعني أنه يجب علينا اتخاذ أقصى درجات الحذر للحد من عدد الوفيات ووقف تشبع المرافق الصحية".

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ايطاليا تفرض اغلاقا كاملا وتشدد اجراءاتها لاحتواء الموجة الثالثة من كورونا
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