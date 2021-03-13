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أكاديمي إماراتي: 7 أمور على أردوغان فعلها كي نتصالح معه!


 قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، إن هناك سبعة أمور على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، القيام بها كشرط لحدوث تصالح بين أبو ظبي وأنقرة.

وغرد عبد الله في حسابه عبر "تويتر": "عليه أولا إنهاء احتلال سوريا والعراق، وسحب مرتزقته من ليبيا، ووقف احتضان جماعة الإخوان".

وقال : إضافة إلى الامتناع عن التحريض ضد استقرار مصر، والاعتذار عن استهداف القيادة السعودية، وسحب قواته فورا من الخليج (الفارسي)، وإعادة النظر في خططه العثمانية التوسعية، على حد تعبيره.

وأثارت تغريدة عبد الخالق عبد الله جدلا واسعا، إذ قال مغردون إن جل الشروط السبعة التي وضعها الأكاديمي الإماراتي، تقوم الإمارات بفعلها، عبر التدخل في دول الجوار، ونزع الاستقرار منها.

وجرى مؤخرا تداول تقارير صحفية عديدة حول احتمالية حدوث مقاربة بين تركيا ومصر، وربما تركيا والإمارات أيضا.

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