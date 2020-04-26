حصيلة الإصابات بكورونا تتجاوز 10 آلاف حالة في قطر

شهد معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في قطر ارتفاعاً ملموساً لليوم الخامس على التوالي، بتسجيل 929 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة القطرية، أن "إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 10287، بما في ذلك 9265 حالة نشطة و1012 حالة شفاء".

ولا تزال حصيلة ضحايا الوباء 10 وفيات دون تسجيل حالات وفاة جديدة منذ أمس.

وتمثل حصيلة إصابات اليوم، في قطر ارتفاعا ملموسا مقارنة مع معدلات اليوم السابق (أي 833 إصابة).