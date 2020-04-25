ترامب يثير الجدل مجدداً: الحقن بالمطهرات يعالج مرضى كورونا! والأطباء يحذرون

بعد ساعات من الجدل، وكثير من الانتقادات العلمية، خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بتصريحات محددة بشأن اقتراحه المثير للجدل قبل ساعات عن إمكانية حقن الجسم بمطهرات، لمحاربة فيروس كورونا المستجد.

وكان ترامب صرح خلال إفادته الصحفية اليومية، الخميس، بأن على العلماء استكشاف ما إذا كان تسليط أشعة تخترق أجسام المصابين ب‍فيروس كورونا، أو حقنها بمادة مطهرة، قد يساعد في علاجهم من المرض التنفسي الذي يسببه الفيروس.

ثم حاول ترامب خلال مناسبة بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض، الجمعة، التراجع عن تلك التعليقات في الوقت الذي بدا فيه عازما على مواصلة الدفع بنظريته القائلة بأن المطهرات وأشعة الشمس قد تساعد المرضى في نهاية المطاف بعد أن يدخل الفيروس أجسادهم.

وقال للصحفيين "كنت أسأل سؤالاً ساخراً لصحفيين مثلكم لأرى ما يمكن أن يحدث".

ولم تكن تصريحاته أمس الخميس التي كانت موجهة للأطباء تبدو ساخرة، علما بأن الحدث كان يتعلق بمواجهة وباء قتل عشرات آلاف الأميركيين.