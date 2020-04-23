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تحذير من موجة ثانية أسوأ لفيروس كورونا في امريكا


اعلن مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روبرت ردفيلد، انه من المتوقع أن تكون هناك موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال فصل الشتاء القادم.

واكد ان "هذه الموجة قد تكون أقوى بكثير من الموجة الأولى لأنها ستبدأ على الأرجح مع بدء موسم الإنفلونزا".

وبحسب "رويترز"، أضاف خلال مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست "هناك احتمال أن يكون هجوم الفيروس على أمتنا في الشتاء القادم أكثر صعوبة مما مررنا به".

وفي الوقت الذي تواصل فيه موجة التفشي الحالي الانحسار مع تراجع معدلات الدخول للمستشفيات في الآونة الأخيرة وغيره من المؤشرات، ينبغي على السلطات التأهب لعودة محتملة لظهور الفيروس خلال شهور.

وقال ردفيلد "سيكون لدينا وباء الإنفلونزا ووباء كورونا في نفس الوقت"، مضيفا أن "هذه المواجهة المزدوجة ستجعل نظام الرعاية الصحية تحت ضغط أكبر مقارنة بموجة التفشي الأولى".

ومع تخفيف إجراءات العزل العام، تدريجيا أكد ردفيلد على أهمية التزام الناس بالتباعد الاجتماعي، وردا على سؤال عن موجة من الاحتجاجات على أوامر بالبقاء في المنازل ودعوات "لتحرير" الولايات من مثل هذه القيود على غرار ما دعا إليه الرئيس دونالد ترامب على تويتر، قال ردفيلد "هذا لا يفيد".

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