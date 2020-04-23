الأطباء الروس يجربون علاج فيروس كورونا بالهيليوم

بدأ معهد موسكو "سكليفوسوفسكي" لأبحاث طب الطوارئ في تجربة استخدام تقنية جديدة لعلاج فيروس كوفيد-19، باستخدام غاز الهيليوم، وفقا لما ذكرته مصادر في وزارة الصحة الروسية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة الروسية لوكالة إنترفاكس أن "فعالية الهيليوم في علاج أمراض الرئة الحادة تحددها طبيعة هذا الغاز. حيث يعمل الهيليوم على تنظيم المعدلات الطبيعية لتكوين الغازات في الدم، ويعيد التوازن الحمضي/القاعدي، كما يمكنه أن يحمي من "الجوع الأكسجيني" للدم، وبذلك يساهم في الوقاية المبكرة من المضاعفات الناجمة عن كوفيد-19".

كما أشار المتحدث إلى أن هذه التكنولوجيا لا زالت تجريبية، وسوف يبدأ العلاج باستخدام جهاز خاص يعتمد على إعطاء المريض للتنفس أكسيد الهيليوم المسخن حتى 92 درجة لمدة 15 دقيقة، وفي نفس الوقت يتحسن انتشار الأكسجين عبر غشاء الحويصلات الهوائية "السنخي" بسبب زيادة تدفق الدم في الرئتين، وانخفاض مقاومة مجرى الهواء، واسترخاء العضلات الملساء".

كما نوّه المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة الروسية بأن نشاط فيروس كورونا ينخفض في مثل درجة الحرارة هذه، ولو أن الإجراء ليس مريحا بالنسبة للمريض، ويمكن مقارنته بالدخول إلى الساونا.

كما ذكرت وزارة الصحة الروسية، أن الهيليوم يحسن الدورة الدموية، ووصول الدم إلى أدق الشعيرات الدموية، وأنسجة الجسم المختلفة، وهو أمر بالغ الأهمية، لأن اضطرابات الأوعية الدقيقة هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بسبب فيروس كورونا

وقد أثار هذا التطور في تجارب علاج فيروس كورونا اهتمام عدد من الدول ومن بينها الولايات المتحدة وفرنسا.