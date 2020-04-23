الصفحة الدولية

الأطباء الروس يجربون علاج فيروس كورونا بالهيليوم


بدأ معهد موسكو "سكليفوسوفسكي" لأبحاث طب الطوارئ في تجربة استخدام تقنية جديدة لعلاج فيروس كوفيد-19، باستخدام غاز الهيليوم، وفقا لما ذكرته مصادر في وزارة الصحة الروسية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة الروسية لوكالة إنترفاكس أن "فعالية الهيليوم في علاج أمراض الرئة الحادة تحددها طبيعة هذا الغاز. حيث يعمل الهيليوم على تنظيم المعدلات الطبيعية لتكوين الغازات في الدم، ويعيد التوازن الحمضي/القاعدي، كما يمكنه أن يحمي من "الجوع الأكسجيني" للدم، وبذلك يساهم في الوقاية المبكرة من المضاعفات الناجمة عن كوفيد-19".

كما أشار المتحدث إلى أن هذه التكنولوجيا لا زالت تجريبية، وسوف يبدأ العلاج باستخدام جهاز خاص يعتمد على إعطاء المريض للتنفس أكسيد الهيليوم المسخن حتى 92 درجة لمدة 15 دقيقة، وفي نفس الوقت يتحسن انتشار الأكسجين عبر غشاء الحويصلات الهوائية "السنخي" بسبب زيادة تدفق الدم في الرئتين، وانخفاض مقاومة مجرى الهواء، واسترخاء العضلات الملساء".

كما نوّه المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة الروسية بأن نشاط فيروس كورونا ينخفض في مثل درجة الحرارة هذه، ولو أن الإجراء ليس مريحا بالنسبة للمريض، ويمكن مقارنته بالدخول إلى الساونا.

كما ذكرت وزارة الصحة الروسية، أن الهيليوم يحسن الدورة الدموية، ووصول الدم إلى أدق الشعيرات الدموية، وأنسجة الجسم المختلفة، وهو أمر بالغ الأهمية، لأن اضطرابات الأوعية الدقيقة هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بسبب فيروس كورونا

وقد أثار هذا التطور في تجارب علاج فيروس كورونا اهتمام عدد من الدول ومن بينها الولايات المتحدة وفرنسا. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصين تتبرع لمنظمة الصحة العالمية بـ 30 مليون دولار
تحذير من موجة ثانية أسوأ لفيروس كورونا في امريكا
شمخاني بعد إطلاق القمر الاصطناعي الإيراني: "هناك مفاجآت جديدة بالطريق"!
الأطباء الروس يجربون علاج فيروس كورونا بالهيليوم
بعد أنباء عن تدهور صحته... زعيم كوريا الشمالية يعود للمشهد برسالة للرئيس بشار الأسد
ظريف لترامب: لا تطلق تهديدات يحبذها ارهابيو صدام
وزير الدفاع الإيراني يرد على تهديد ترامب... قواتنا المسلحة جاهزة
أميركا تجدد اتهامها للصين بشأن كورونا
فرنسا تستعد لرفع الحجر الصحي تدريجيا ابتداء من 11 مايو
11 ألف ضحية... شبيه كورونا يفتك بالطيور ويجعلها لا تهرب من الخطر
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 76.22
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 330.03
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.79
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك