ظريف لترامب: لا تطلق تهديدات يحبذها ارهابيو صدام

ادان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الخميس، تواجد القوات العسكرية الاميركية في الخليج، لافتا الى ان هذه القوات تستفز الملاحین الایرانیین في سواحل ايران الجنوبية.

جاء ذلك في تعليق للوزير ظريف ردا على التهديدات الاخيرة التي اطلقها مسؤولون اميركيون والقاضية باستهداف الزوارق الايرانية (زوارق الحرس الثوري) في حال اقترابها من السفن الحربية الاميركية في الخليج الفارسي.

واشار وزير الخارجية الايراني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الخميس الى تفشي فيروس كورونا بين العسكريين الاميركيين وكتب: هنالك اكثر من 5000 اصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في صفوف قوات الجيش الاميركي. يتوجب على دونالد ترامب بمتابعة احتياجاتهم ، لا ان يطلق تهديدات يحبذها ارهابيو صدام”.

واضاف بشان التهديدات الاخيرة التي اطلقها ترامب ومسؤولون اميركيون اخرون حول انشطة قوات البحرية الايرانية في الخليج الفارسي: “كما ان القوات الاميركية لا شغل لها على بعد 7 آلاف ميل من حدودها بحيث تقوم باستفزاز ملاحينا في سواحلنا في الخليج الفارسي”.