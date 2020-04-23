فرنسا تستعد لرفع الحجر الصحي تدريجيا ابتداء من 11 مايو

تسعى السلطات الفرنسية لرفع الحجر الصحي المفروض بسبب جائحة كورونا المستجد، بوتيرة تدريجية ابتداء من مايو/أيار المقبل.

وبحسب موقع "فرانس 24"، من المتوقع أن تختلف إجراءات رفع الحجر من منطقة إلى أخرى حسب درجة انتشار الوباء فيها.

وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن يكون التنقل بين المناطق محدودا للغاية لمنع الوصول إلى المناطق الموبوءة، أما بالنسبة للمدارس فيوصي العديد من المسؤولين بالعودة تدريجيا وبشكل طوعي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في كلمة متلفزة، منتصف الشهر الجاري، الحجر الصحي في فرنسا يجب أن يمدد لغاية الحادي عشر من الشهر المقبل، مضيفًا أنه سيتم تقييم الوضع بعد تلك الفترة "وستبدأ مرحلة جديدة وسنفتح المدارس بالتدريج".

وأضاف بأنه "لن يتم تمديد الحجر الصحي لما بعد 11 مايو إلا إذا انحسر الوباء" وقال ماكرون في تصريحاته إن بلاده لم تكن مستعدة لوباء كورونا المستجد.

وأوضح: "لم نكن مستعدين لوباء "كوفيد-19" وتحركنا سريعا لمواجهة النقص في المستلزمات الطبية".