11 ألف ضحية... شبيه كورونا يفتك بالطيور ويجعلها لا تهرب من الخطر

تم الإبلاغ عن نفوق ومرض ما يزيد عن 11 ألف طائر من طيور "الحداد الأزرق" في ألمانيا، على مدار الأيام القليلة الماضية.

ووفقا لجمعية حماية الطبيعة والتنوع البيئي الألمانية "نابو"، فقد شملت الأعراض التي لوحظت في الطيور المريضة، مشاكل في التنفس وعدم تناول الطعام وعدم محاولة الهروب عندما يقترب منها الناس.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الغارديان"، كشفت الاختبارات أن الطيور أصيبت بعدوى بكتيرية مكتشفة حديثا تؤثر بشكل على هذه الفصيلة من الطيور.

وتدعى البكتيريا "ساتونيلا أورنيثوكولا"، وتتسبب في معاناة الطائر من التهاب رئوي حاد.

يذكر أن طائر "الحداد الأزرق" يعيش في جميع أنحاء أوروبا وبعض مناطق الشرق الأوسط مثل سوريا والأردن، ويتغذى على الحشرات واليرقات والبذور.