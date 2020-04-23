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بالأرقام .. كورونا يواصل الانتشار عالميا


أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية التي تعتبر مرجعا في تتبع انتشار جائحة فيروس كورونا، أن حصيلة الفيروس في العالم تجاوزت 2,6 مليون إصابة و180 ألف وفاة.

وأوضحت الجامعة أن "عدد المصابين بلغ نحو مليونين و629 ألف شخص بزيادة نحو 64.4 ألف خلال يوم، فيما اقترب إجمالي الوفيات من 183,5 ألف حالة".

وتماثل نحو 785 ألف شخص للشفاء منذ بداية الوباء، حسب إحصاءات الجامعة.

ولا تزال قائمة الدول الأكثر تضررا من كورونا تتصدرها الولايات المتحدة (نحو 843 ألف إصابة) وإسبانيا (أكثر من 208 آلاف) وإيطاليا (187 ألفا) وفرنسا (157 ألفا) وألمانيا (نحو 150 ألفا).

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