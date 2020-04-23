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تحذيرات دولية من كارثة إنسانية على الأبواب جراء فيروس كورونا


حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، من وقوع "كارثة إنسانية" جراء فيروس كورونا.

وذكرت الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة، ان "عدد الأشخاص الذين يعانون بشدة من الجوع يمكن أن يتضاعف بسبب وباء كوفيد-19 ليبلغ أكثر من 250 مليوناً في نهاية 2020"، مشيرة إلى خطر حدوث كارثة إنسانية عالمية".

وجاء التحذير في وقت ارتفعت فيه حصيلة الوفيات بالفيروس في العالم إلى 174 ألفاً منذ ظهوره في الصين في نهاية كانون الأول الماضي.

وتعبيرا عن هذا التغيير الاقتصادي الهائل الذي نجم عن الوباء، خسر سعر برميل برنت نفط بحر الشمال الأربعاء 8.79 في المئة من قيمته ليتراجع سعره إلى 17.63 دولار للبرميل الواحد.

فقد أدى التباطؤ العام في اقتصادات العالم بسبب الوباء، مع توقف حركة السيارات والمصانع، إلى فائض في النفط أجبر وسطاء الذهب الأسود على دفع أموال للتخلص من البراميل التي تعهدوا بشرائها، لعدم وجود أماكن لخزنها.

من جهتها، حذرت منظمة العمل الدولية أمس الثلاثاء من "أن لأزمة كوفيد-19 أثرا مدمرا على العمال والموظفين" بسبب "الخسائر الكبرة في الإنتاج وفقدان الوظائف في كل القطاعات".

وبات عدد العاطلين الجدد عن العمل بسبب الأزمة 22 مليونا في الولايات المتحدة، أول اقتصاد في العالم والدولة الأكثر تضررا بالوباء.

وفي أوروبا، حذر مكتب الدراسات الاستشاري الأمريكي "ماكينسي" من أن التباطؤ الاقتصادي الذي نجم عن الوباء يمكن أن يؤثر على 60 مليون عامل معرضين لخفض أجورهم أو تسريحهم.

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