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طهران ترد على تهديد ترامب بشأن تدمير الزوارق الإيرانية


قال الناطق باسم القوات الإيرانية، أبو الفضل شكرجي، إن الولايات المتحدة يجب أن تركز على إنقاذ جنودها من كورونا، ردا على تهديد ترامب بتدمير الزوارق الإيرانية التي تتحرش بسفن أمريكية.

وفي حديثه نقلته وكالة "إسنا" الإيرانية، قال شكرجي "اليوم، بدل التنمر بالآخرين، على الأمريكيين أن يوجهوا كل جهودهم نحو إنقاذ أفراد قواتهم المصابين بفيروس كورونا".

وكان ترامب قال في وقت سابق من اليوم إنه أمر البحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بسفن الولايات المتحدة.

وأعلن الجيش الأمريكي يوم 15 أبريل، أن 11 زورقا تتبع للحرس الثوري الإيراني، نفذت عمليات "اقتراب ومضايقة خطيرة" لسفن من البحرية الأمريكية في الخليج.

وأضاف الجيش الأمريكي حينها، أن الزوارق الإيرانية اقتربت لمسافة عشر ياردات من سفينة تابعة ل‍خفر السواحل الأمريكي، مؤكدا أن تصرفات الزوارق الإيرانية في المياه الدولية بشمال الخليج العربي "خطيرة واستفزازية".

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