الصفحة الدولية

روسيا وقطر تتعاونان في تطوير لقاح ضد كورونا


أكد السفير الروسي لدى قطر نور محمد خولوف أن هناك تعاونا بين موسكو والدوحة في مسألة إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكر خولوف اليوم الأربعاء، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن موسكو والدوحة تتعاونان بشكل وثيق منذ أول أيام جائحة "كوفيد-19"، مشيرا إلى أن الوزارات المختصة في الدولتين تبذل جهودا مشتركة نشطة بغية الوصول إلى لقاح ضد الفيروس.

كما لفت السفير إلى أن السلطات القطرية تدرس إمكانية استخدام أجهزة روسية متطورة تتيح تشخيص الإصابة بكورونا خلال 2-4 ساعات فقط، مشيرا إلى أن موسكو قد صدرت هذه الأنظمة إلى 13 دولة أخرى.

وثمن الدبلوماسي الروسي حزمة الإجراءات الطارئة التي اتخذتها القيادة القطرية بغية الحد من انتشار كورونا في البلاد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
روسيا وقطر تتعاونان في تطوير لقاح ضد كورونا
باحث فرنسي متفائل بنهاية فيروس كورونا في غضون شهر
البنتاغون يعلن حصيلة جديدة لضحايا كورونا في الأجهزة العسكرية الأمريكية
خلال 24 ساعة.. تسجيل 1681 وفاة في الولايات المتحدة
تسجيل أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا في السعودية
بعد غد.. بدء تجربة المصل المضاد لفيروس كورونا على البشر
دولة أوروبية تتجاوز الذروة بشأن إصابات "كورونا"
ارتفاع وفيات كورونا في إنجلترا الى نحو 15 ألفاً
روحاني: مستعدون للتعاون مع دول المنطقة لأجل ضمان الأمن الاقليمي ومكافحة كورونا
تسجيل 478 وفاة جديدة بكورونا خلال يوم في نيويورك
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.36
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 315.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك