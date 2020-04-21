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تسجيل أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا في السعودية


أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر حصيلة يومية منذ بدء التفشي في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي خلال مؤتمر إنه "تم تسجيل 1147 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، بينها 868 تم كشفها عبر المسح النشط، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 11631 شخصاً".

ويمثل هذا الرقم أكبر معدل يومي للإصابات بالفيروس في السعودية منذ بدء التفشي في البلاد، وسجل هذا المؤشر زيادة ملموسة قبل 4 أيام، لكنه شهد منذ ذلك الحيس استقرارا نسبيا دون قفزات كبيرة، حيث بلغ في إحصائية السبت 1132 حالة، والأحد 1088، والاثنين 1122.

وأضاف العبد العالي أن "عدد الإصابات التي تعتبر نشطة حاليا يبلغ 9882 حالة، منها 81 حرجة تتلقى الرعاية الصحية المركزة".

وأشار إلى "تسجيل ست وفيات جديدة ناجمة عن المرض، ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بالفيروس إلى 109 أشخاص".

ولفت العبد العالي، إلى "رصد 150 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي"، مؤكداً أن "الحصيلة العامة للمتعافين من المرض وصلت إلى مستوى 1640 شخصاً".

وبيّن، أن "إجمالي الفحوص المخبرية تخطى حاجز 200 ألف، وتم القيام بنصف مليون تقييم ميداني ضمن المسح النشط".

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