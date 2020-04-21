بعد غد.. بدء تجربة المصل المضاد لفيروس كورونا على البشر

اعلنت بريطانيا، الثلاثاء، أن تجربة المصل المضاد لفيروس كورونا على البشر ستبدأ بعد غد الخميس.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن وزير الصحة البريطاني قوله، إن "تجربة المصل المضاد لفيروس كورونا على البشر ستبدأ بعد غد الخميس"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأجبر انتشار فيروس كورونا أغلب دول العالم على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.