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الحرس الثوري: سنرد بحزم على أي خطأ للأسطول الأمريكي في الخليج


أكد الحرس الثوري الايراني أنه سيرد بشكل حاسم على أي خطأ حسابي للأسطول الأمريكي في الخليج، واصفا ادعاءات الجانب الأمريكي حول حادث 15 أبريل بأنها "مزورة" وعلى "غرار أفلام هوليوود".

وجاء في بيان للحرس الثوري، تعليقا على التفاصيل التي كشفت عنها البحرية الأمريكية، عن قيام 11 زورقا تابعا للحرس الثوري بمضايقة سفينة حربية أمريكية في مياه الخليج قبل أيام: "هذه الرواية هوليودية، ونوصي الأمريكيين باعتماد بروتوكولات الملاحة والقوانين الدولية والابتعاد عن إطلاق الأكاذيب وفبركة الحقائق، في الأسابيع الماضية شهدنا تصرفات متكررة للقوات الأمريكية في الخليج تهدد الأمن والاستقرار ومن ضمن هذه التصرفات قطع الطريق أمام سفينة الشهيد سياوشي خلال عودتها من مهمة في جزيرة أبو‌ موسى في السادس من أبريل، بناء على المعلومات بالصندوق الأسود للسفينة الإيرانية فإن السفينة الأمريكية قامت بتصرفات خطرة جدا".

ولفت البيان إلى أن "الحرس الثوري بادر مؤخرا بزيادة جولاته التفقدية البحرية في مياه الخليج للحد من مواصلة التحركات غير القانونية وغير المهنية ولأجل تعزيز أمن السفن ومحاربة تهريب الوقود".

وتابع "لذا في تاريخ 15 أبريل وبعد الإعلان عن إطلاق النار في مناطق تدريبات محددة على الخارطة البحرية منذ وقت سابق، أرسلت بحرية الحرس الثوري 11 زورقا الى المنطقة حيث واجهت بوارج حربية أمريكية. وعلى الرغم من الممارسات الاستفزازية وغير المهنية من قبل البحرية الأمريكية الإرهابية وعدم اكتراثها لتحذيراتنا، أجبرت على الخروج عن مسار إبحار قواربنا بفضل صمود وشجاعة قواتنا".

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