الصفحة الدولية

تعافوا سريعا وغادروا المستشفيات.. مرضى كورونا يستجيبون لعقار تجريبي


قفز اسم شركة جيلياد ساينسيز للأدوية بشكل مفاجئ وارتفعت أسهمها 16%، بعد إغلاق السوق (أمس الخميس)، على خلفية تقرير إعلامي أورد بيانات جزئية مشجعة من تجارب لعقار ريمديسيفير التجريبي للشركة الأميركية على مرضى بحالات حادة من فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال موقع "ستات" الإخباري الطبي على الإنترنت، إن مستشفى تابعا لجامعة شيكاغو يشارك في دراسة خاصة بالدواء المضاء للفيروسات، وإنه يرصد تعافيا سريعا من أعراض الحمى والجهاز التنفسي حيث غادر جميع المرضى تقريبا المستشفى خلال أقل من أسبوع.

وقالت جيلياد في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، إن "شمول البيانات بحاجة إلى تحليل من أجل استخلاص أي نتائج من التجربة".

وقال مستشفى "يو شيكاغو ميديسن" في رسالة بالبريد الإلكتروني أيضا، إن "البيانات الجزئية من تجربة سريرية مستمرة، هي بالأساس غير مكتملة ولا ينبغي استخدامها لاستخلاص نتائج".

وقالت الجامعة إن معلومات من منتدى داخلي للباحثين تتعلق بالعمل الجاري قد نشرت دون تفويض.

وتتوقع جيلياد نتائج من المرحلة الثالثة من الدراسة على مرضى بحالات حادة من "كوفيد-19" في نهاية الشهر، وتوفر بيانات إضافية من دراسات أخرى في مايو/أيار المقبل.

ولا يوجد حتى الآن دواء معتمد لفيروس كورونا المستجد، وهو مرض شديد العدوى أصاب أكثر من مليوني شخص في أنحاء العالم.

وذكر موقع "ستات" أن مستشفى "يو شيكاغو ميديسن" استعان بمتطوعين عددهم 113 شخصا مصابين بحالات حادة من "كوفيد-19" في تجربة جيلياد. وأضاف أن معظمهم غادروا المستشفى وتوفي مريضان.

وزاد الاهتمام بقوة بعقار جيلياد التجريبي في ظل جائحة كورونا، إذ أظهر تحليل لنشرة نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن الأسبوع الماضي، أن نسبة الثلثين من مجموعة صغيرة من المرضى المصابين بحالات حادة من "كوفيد-19" شهدوا تحسنا في حالتهم بعد علاجهم بعقار ريمديسيفير.

وقفز سهم جيلياد، الذي أغلق عند 76.54 دولارا، بنسبة 16% إلى 89.1 دولارا بعد ساعات التداول الرسمي

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"مجنونة وغير مؤهلة"... ترامب يهاجم بيلوسي ويحملها مسؤولية وفيات كثيرة
تتكون من 3 مراحل.. ترامب يكشف عن خطته لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي
تعافوا سريعا وغادروا المستشفيات.. مرضى كورونا يستجيبون لعقار تجريبي
ووهان الصينية بؤرة كورونا تكشف عن عدد الوفيات جراء الفيروس بزيادة لافتة
الرئيس الفرنسي: هناك أشياء حدثت ولا نعرفها بخصوص كورونا
بعد انتهاء الجائحة.. بريطانيا تتوعد الصين بـ"اسئلة صعبة"
قرية مصرية تنفذ حملة للتخلص من الخفافيش
الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في أعداد الوفيات بكورونا
كورونا يحصد أرواح الآلاف في 3 دول خلال الساعات الـ24 الأخيرة
الرئيس البرازيلي يقيل وزير الصحة بعد خلاف "خسائر الاقتصاد أم الأرواح"
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.93
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك