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ترامب يهاجم الصين ويهدد منظمة الصحة العالمية


هاجم الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الاربعاء، الصين متهما اياها بعدم "التعامل بشفافية" مع ازمة وباء كورونا، فيما هدد بوقف تمويل منظمة الصحة العالمية كونها "ترتكب أخطاء".

وقال ترامب في مؤتمره الصحفي اليومي، إن الصين لم تتعامل بشفافية وكان يمكن درء الفيروس في بدايته، مشيرا الى أن منظمة الصحة العالمية ارتكبت أخطاء عدة.

واضاف ترامب، سنوقف تمويلنا ل‍منظمة الصحة العالمية، مشيرا الى أن منظمة الصحة العالمية أخفقت في القيام بواجبها وفشلت كليا في تقديم معلومات شفافة

واشار الى أن "كل الدول التي استمعت ل‍منظمة الصحة العالمية تعرضت لمشاكل".

وكان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو قال في وقت سابق الثلاثاء، ردا على سؤال بشأن مقترح في الكونغرس لمقاضاة الصين بشأن كورونا "سيتم التدقيق في سجلات جميع الدول".

‏ واضاف بومبيو، ان "الإدارة الأمريكية ستمهد الطريق نحو محاسبة الدول والأفراد المسؤولين عن وقوع وفيات وخسائر بسبب كورونا".

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