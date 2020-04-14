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أوباما يعلن دعم جو بايدن في الانتخابات الرئاسية ضد ترامب.


أعلن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، اليوم الثلاثاء، دعمه للمرشح جو بايدن ضد الرئيس الحالي دونالد ترامب في السباق الرئاسي على البيت الأبيض.

وقال أوباما على حسابه الشخصي بـ"تويتر": "أنا فخور بتأييد صديقي جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "بالنسبة لنا جميعا ممن يحبون هذا البلد، نحن جاهزون للعب دورنا للتأكد من أنها تصل إلى أعلى المثل العليا".

وتابع: "حان الوقت للقتال من أجل ما نؤمن به".

وأتم: "انضموا إلينا (حملة جو بايدن الرئاسية)، وسأراكم في الحملة قريبا".

ويأتي الدعم المتوقع لبايدن من أوباما بعد يوم من تقديم السناتور بيرني ساندرز، تأييده، بعد انسحابه من السباق الانتخابي.

وكان ساندرز قد علق حملته، الأربعاء الماضي، ممهدا الطريق أمام نائب الرئيس السابق بايدن، ليكون المرشح لمواجهة الرئيس الجمهوري في الانتخابات التي ستجري في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

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أوباما يعلن دعم جو بايدن في الانتخابات الرئاسية ضد ترامب.
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